A empresa responsável demorou um mês para entregar a obra que foi inaugurada esta semana

O prefeito de Marechal Thaumaturgo Isaac Pianko (PSD), construiu uma pequena ponte no município a um preço bastante alto pelo tamanho da obra.

De acordo com informações divulgadas nas redes sociais do jornalista Altino Machado nesta sexta-feira (12), a ‘pinguela’ custou R$ 28.189, 33.

A empresa responsável, a J.P.P Oliveira Construção, iniciou as obras no dia 18 de janeiro de 2021 e entregou no dia 18 de fevereiro, ou seja, um mês de obra.

A pequena ponte é de uso exclusivo de pedestres. Ciclistas, motociclistas, carros não passam no local.

