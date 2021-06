Prefeitos do Alto Acre avaliam positivamente parcerias com o governo estadual

O governador Gladson Cameli tem orientado a sua equipe de gestão para realizar parcerias com todas as prefeituras do Acre. O objetivo é auxiliar os municípios a resolverem seus problemas estruturais. Assim, o governo tem tomado iniciativas em várias áreas para beneficiar a população. Está sendo feito um dos maiores programas de ramais da história do Estado, com um investimento de mais de R$ 150 milhões, em dois anos, para incrementar a produção agropecuária nos municípios. Melhorias no abastecimento de água potável, por meio do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), investimentos para limpeza urbana e ajuda na pavimentação de ruas têm sido o foco da atual gestão estadual em relação às prefeituras.

“O meu objetivo é melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem nos municípios. Por isso, estamos realizando parcerias com as prefeituras que têm dificuldades orçamentárias para resolver seus problemas estruturais. Essas iniciativas visam o bem-estar das pessoas e estão acima de questões políticas e partidárias. Trabalhando em união com as prefeituras, os benefícios do poder público chegarão ao cidadão no lugar onde ele vive”, ressaltou o governador Gladson Cameli.

Tratamento de água, limpeza urbana e ramais em Brasileia

Com todas essas iniciativas em andamento, os prefeitos da região do Alto Acre reconhecem o esforço do governo e valorizam as parcerias. A prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem (PT), ressalta a importância da otimização da unidade de tratamento de água no município.

“Essa obra será uma referência. Funcionando na sua totalidade, a unidade vai garantir o abastecimento de água aos moradores de Brasileia 24 horas por dia e atenderá todas as nossas demandas. Essa unidade, por determinação do governador Gladson Cameli, passou por uma reforma que custou 1,5 milhão de reais. No final de junho, a obra será entregue à população atendendo mais mil famílias que atualmente não têm água na torneira”, explicou a prefeita.

Ela contou que na parceria com o governo a prefeitura ficará encarregada de levar água encanada para os bairros. “Entraremos com os maquinários de abertura para criar o sistema de abastecimento e com a metade da mão de obra. A outra metade será do governo e a parte de encanamentos ficará sob a responsabilidade do Depasa. Estamos falando de uma parceria total de mais de 2 milhões de reais. Isso é um investimento essencial, porque ninguém pode viver sem água”, afirmou.

Fernanda também lembrou da parceria com o governo para a limpeza urbana para combater a dengue. “A gente tem que reconhecer e ter o coração grato. No começo de 2021 enfrentamos um surto de dengue, inclusive hemorrágica. O Estado foi vital para debelarmos a proliferação da doença. Fizemos um convênio de limpeza urbana e recolhemos toneladas de lixo nos bairros. Isso só foi possível graças à sensibilidade do governador, que mandou liberar 350 mil reais para a nossa limpeza urbana”, destacou.

Na zona rural de Brasileia uma outra ação é para a recuperar os ramais do município por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre). “Os nossos principais ramais serão contemplados com intervenções para deixá-los transitáveis. Será um trabalho de construção de base, sub-base e piçarramento em 17 quilômetros de ramais. Nos locais escolhidos, temos uma unidade de saúde, escola mista e uma quantidade de moradores muito grande”, lembrou Fernanda.

Xapuri, ponte e variante integrarão o município

O prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos (PT), também aprova as parcerias com o governo em diversas áreas. “A gente vive num estado em que a presença do governo precisa ser muito forte. As nossas prefeituras têm um orçamento reduzido, complementado com emendas parlamentares. Então as parcerias com o governo são essenciais para ajudar no desenvolvimento dos municípios. A atual gestão estadual manteve as parcerias que já tínhamos e ampliou algumas outras. Nós temos nove assentamentos rurais em Xapuri e, sensibilizado, o governador Gladson Cameli realizou convênios para a manutenção de ramais no município nos ajudando na compra de combustível e na recuperação de máquinas”, contou Bira.

Para o prefeito, o entendimento do governo de que é necessários ajudar as prefeituras é fundamental. “Já tivemos parcerias de tapa-buraco nas nossas ruas quando recebemos 272 toneladas de asfalto do governo e colocamos na cidade. Temos máquinas cedidas pelo Deracre para fazer manutenção dos ramais. Sempre tem ajuda do governo. A nossa contrapartida é cuidar da Estrada da Borracha e da Variante, mantendo a roçagem das margens e a manutenção das pontes. Vale ressaltar ainda uma parceria importante na Escola Rita Maia, uma construção estadual, que o governo cedeu por dez anos para a prefeitura. Além da limpeza urbana; por causa da dengue foram nos repassados recursos para retirar entulhos e lixo das ruas”, sinalizou o prefeito.

Mas para Bira Vasconcelos as ações do governo em relação à pavimentação da Variante, uma estrada rural essencial para a economia do município, e a futura construção da Ponte da Sibéria colocarão as parcerias entre o governo e a prefeitura em outro patamar. “A construção da Ponte da Sibéria é essencial para o desenvolvimento de Xapuri. Porque 45% do nosso território fica do outro lado do Rio Acre, assim como quase a metade da nossa população vive ali. Então essa ponte significa a integração do nosso município. Essa será o maior benefício que Xapuri irá receber do atual governo,” disse o prefeito.

Ele lembrou ainda da importância da pavimentação da Variante pelo governo. “Os recursos para a obra já estão no Orçamento da União. A pavimentação asfáltica da Variante, com a construção das pontes, num trecho de 18 quilômetros, trará um crescimento econômico representativo a Xapuri. Por isso, estamos de mãos dadas com o governo em todas as áreas visando o bem-estar da nossa população”, salientou.

Ações além das cores partidárias

Para Bira, a questão política partidária só tem sentido em época de disputa eleitoral. “Depois que a gente ganha uma eleição não somos gestores de um partido. Temos a nossa linha ideológica, mas o foco principal é a população. Então não sou o prefeito do PT, mas de Xapuri. Assim como o Gladson não é o governador apenas do PP, mas de todo o Acre. A gente tem que tratar dessa forma. Eu vejo o esforço do governo para nos ajudar e a gente deve continuar as parcerias. O governador que não perceber que sem as prefeituras não governa não será um bom governador. E o Gladson tem percebido isso e incentivado as parcerias”, refletiu Bira.

