Evento online na Amazônia Legal e agenda ambiental em Brasileia marcam abertura do Mês do Meio Ambiente

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) realizou a abertura oficial do Mês do Meio Ambiente no debate online: O meio ambiente e a economia regional e nacional – Desafios e perspectivas para o desenvolvimento de baixas emissões na Amazônia. Uma agenda presencial no município de Brasileia também marcou a data, com várias visitas e a assinatura da ordem de serviço para a construção do Centro Integrado do Alto Acre.

No debate online, promovido pela Força Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas (GCF Task Force), o secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani falou sobre os desafios encontrados pelo Acre na consolidação de uma economia de baixas emissões e para o fortalecimento das cadeias produtivas. “Nós estamos implementando agroindústrias para verticalização da produção das famílias que residem próximos às áreas de floresta, bem como descentralizando a pasta ambiental para atendimento presencial em todas as regionais do estado”, disse o secretário.

Debate online na Amazônia Legal. Foto reprodução

A agenda presencial no município de Brasileia contou com a participação da prefeita Fernanda Hassem, coordenada pelas secretarias municipais de Cultura e Meio Ambiente. O secretário Israel Milani representou o governador Gladson Cameli na ação da Saúde, com a vacinação dos servidores da Educação contra Covid-19 e formação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Foram realizadas visitas ao lixão, que foi totalmente reestruturado, à comunidade terapêutica Caminho de Luz e por último, ao Parque Ecológico Nordesta.

O governo, por meio da Sema, está apoiando a revitalização da trilha ecológica. A cerimônia marcou a abertura oficial da semana do Meio Ambiente do município. A prefeita Fernanda Hassem agradeceu pela presença do representante do Estado na programação. “Estamos muito felizes com a agenda do Meio Ambiente, principalmente com a implementação do Centro Integrado do Alto Acre”.