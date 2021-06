IRPF 2021: Acre ultrapassa a expectativa da recepção de declarações 

Em todo o estado, mais de 86 mil declarações foram entregues à Receita Federal.

Ao final do prazo, 86.938 declarações foram recebidas pelos sistemas da Receita Federal em todo o estado do Acre, o que corresponde a 106,2% do esperado que eram 81.900 declarações.

Na 2ª Região Fiscal (AC, AP, AM, PA, RO e RR) 1.591.471 contribuintes cumpriram a obrigação com o fisco federal, o que equivale a 109,3% do esperado que eram 1.455.500 declarações.

Quem não entregou a declaração do IRPF poderá fazê-lo a partir de hoje 1º de junho às 8h. A Receita alerta que os contribuintes que perderam o prazo estão sujeitos ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido.