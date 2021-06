5º Batalhão dos Bombeiros do Alto Acre realiza passagem de comando

Um pequeno evento realizado na tarde desta terça-feira, dia 1º de junho, no pátio do 5º Batalhão de Educação, Proteção e Combate a Incêndio Florestal – Alto Acre, localizado na cidade de Epitaciolândia, realizou a roca de comando.

No evento, estiveram presentes o comandante geral do Corpo de Bombeiros do Acre, Coronel Batista, além de convidados, como o representante do 5º Batalhão da Polícia Militar, vice-prefeito de Brasiléia Carlinho do Pelado e o vice-prefeito de Epitaciolândia, Antonio Soares, do vereador e Brasiléia, Leomar Barbosa, além de outros convidados e familiares.

Capitão Saturnino, filho do município de Brasiléia, serviu por cerca de 30 anos na Corporação, onde dedicou sua vida trabalhando em prol da sociedade acreana, em especialmente, sua terra natal. “Quero aqui agradecer esse carinho e a todos os colegas que estiveram ao meu lado em todos esses anos de trabalho nos Bombeiros do Acre. Com a sensação de dever cumprido, agora vou me dedicar à minha família”, pontuou.

O agora capitão da reserva, recebeu homenagens dos colegas de farda e do comandante da Corporação, no qual agradeceu sua dedicação e empenho para que saísse de cabeça erguida e deixando um legado que será exemplo para os que ficam.

o 5º Batalhão passa para o comando do Tenente Sandro, que também é reconhecido dentro da Corporação pela dedicação. “Estamos assumindo o 5º Batalhão com muito orgulho e agradeço ao sucessor, pelo trabalho que iremos dar continuidade à sociedade da regional do Alto Acre”, destacou.

Durante o evento, o comandante geral da Corporação informou que o 5º Batalhão estará recebendo nos próximos dias, uma nova ambulância que ficará exclusiva para a regional do Alto Acre.

Devido um pequeno problema, o veículo que virá completo para trabalhar nas mais diversas situações de baixa e alta complexidade, foi adiada sua entrega prevista para o evento de troca de comando.

Veja entrevistas realizadas ao vivo após passagem de comando.



Veja imagens dos melhores momentos.