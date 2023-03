Prefeito Tião Bocalom visita plantio de arroz no projeto Moreno Maia

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, visitou, na manhã desta sexta-feira (3), uma área rural no projeto Moreno Maia para ver de perto um plantio de arroz que está sendo cultivado. A área de 4 hectares pertence ao agricultor e vereador Francisco Piaba. Ele informou que plantou 3 hectares de arroz que serão estocados nesse paiol no meio do roçado.

O vereador disse, ainda, que a maior dificuldade encontrada pelos produtores eram os ramais, mas que agora tem a garantia do prefeito que os mesmos irão estar trafegáveis de inverno a verão.

“O nosso prefeito está garantindo que nós vamos ter ramal de inverno a verão e eu acredito nele. A gente confia que, tendo ramal, vai ter produção com certeza, porque tem gente que quer trabalhar ainda.”

O secretário municipal de Agropecuária, Eracides Caetano, informou que, no ano passado, com todas as dificuldades que a gestão recebeu a prefeitura, ainda conseguiu plantar mais de 1000 hectares de mandioca, milho e arroz.

“Quando a gente assumiu a secretaria não tinha nem máquinas. Estavam todas quebradas e sucateadas. Hoje estamos recuperando 21 tratores. No ano que passou a gente não conseguiu atingir os objetivos, mas plantamos mais de 1000 hectares de mandioca, milho e arroz e agente vai continuar esse trabalho.”

Para o prefeito Tião Bocalom a solução para a prosperidade do Acre vem da terra.

“Só para se ter uma ideia, 90 mil quilos de arroz são consumidos no estado todos os dias”.

O prefeito disse ainda que este ano é esperada uma colheita de aproximadamente 40 mil sacas de arroz. Ele ressaltou que é vergonhoso ter uma terra tão boa, com clima tão bom, e ter que importar alguns alimentos.

