Prefeito Sergio Lopes se reúne com novo secretario de estado de produção

Com o objetivo de fortalecer a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o estado e ouvir as principais demandas de cada município, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), participou na tarde desta quinta-feira, 19, da primeira reunião do ano do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Acre (Cosems), em Rio Branco.

Participaram os representantes municipais das regionais do Alto e Baixo Acre e do Juruá. A assistência às pessoas com transtorno do espectro autista (TEA), os serviços em saúde mental e o transporte intermunicipal de pacientes, foram alguns dos principais assuntos em pauta.

De acordo com o presidente do Cosems e secretário Municipal de Saúde de Acrelândia, Vitor Martineli, a atuação dos secretários nessas reuniões é importante para a exposição dos problemas e solicitações de cada município.

“A finalidade é estreitar os laços entre o estado e os municípios e realizar as pactuações necessárias para melhorar a saúde pública. Agradecemos a secretaria estadual de saúde pela participação e tenho certeza que essa união beneficiará diretamente a população”, disse.

Segundo o secretário Estadual de Saúde, Pedro Pascoal, fortalecer as regionais, oferecendo estrutura para que possam trabalhar de forma mais independente do estado é o ponto de partida dessa gestão. E, com isso, tentar solucionar as principais demandas em saúde dos municípios.

“A nossa responsabilidade é grande quanto a média e alta complexidade, mas entendemos a nossa corresponsabilidade com a atenção básica. Não podemos limitar o paciente às divisões geográficas, ele é de todos nós. Agora, pontuando as responsabilidades de cada um, estado e município, fica mais fácil trabalhar. O objetivo é esse fortalecer a rede, pensando sempre no usuário”, declarou.

