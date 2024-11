Prefeito Sérgio Lopes participa de Cerimônia de formatura de alunos da Escola do Campo zona rural de Epitaciolândia

E O Prefeito Sérgio Lopes participou nesta segunda-feira dia 18, acompanhado da Secretaria de Educação Eunice Maia Gondim e a coordenadora de escolas de campo Vanúbia Mocada, de uma formatura de alunos da escola do campo.

O evento de formatura de alunos do 5° do ano do ensino fundamental reuniu quatro escolas do campo, sendo: Escola a Escola José Joaquim Meireles, Escola Maria Ester de Oliveira, Escola Nossa Senhora Aparecida e Escola Professor José Damasceno.

O evento marca mais uma etapa da educação municipal, vale ressaltar que três das quatro escolas foram construídas na gestão do prefeito Sérgio Lopes.

Na ocasião o o chefe do executivo parabenizou os formandos e ressaltou o importante trabalho desempenhado pela equipe da educação com as escolas do campo.

“Quero parabenizar aos alunos que estão concluindo essa etapa importante em suas vidas, porem quero ressalta o empenho de todos para que essa educação de qualidade chegue até vocês, são professores, gestores, pessoal de apoio e todos que formam essa gestão que trabalham para que possamos ter esses resultados, a palavra é gratidão a todos pelo empenho e dedicação, tanto da zona urbana quanto da zona rural. ” Destacou Lopes.

