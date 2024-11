Presidente da ALEAC e secretários do governo discutem com presidente do Congresso peruano avanços na integração comercial entre Acre e Peru

Neste sábado (16), a convite do Presidente do Congresso Peruano o Congressista Eduardo Salhuana, na sede do parlamento Peruano, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, reuniu-se para tratar do fortalecimento da integração comercial entre Acre e Peru.

Durante a reunião, Gonzaga destacou a importância do Porto de Chancay para estreitar ainda mais as relações comerciais entre Acre e Peru. Participaram também da reunião o secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assur Mesquita, secretário de Estado de Planejamento, Ricardo Brandão, superintendente do MAPA no Acre, Paulo Trindade, e demais autoridades.

Dentre as pautas da reunião estão a criação de um centro aduaneiro integrado entre Brasil e Peru para agilizar as importações e exportações; facilitação de voos comerciais e de cargas entre Acre e Peru; e atualização de veículos para fazer o transporte de cargas internacionais entre os dois países.

Gonzaga afirmou que sai da reunião confiante que as propostas debatidas serão colocadas em prática para contribuir com o desenvolvimento econômico do Acre.

O presidente da Aleac destacou o papel fundamental do governador Gladson Cameli na busca por parceiros comerciais.

“Agradeço o convite do presidente do Congresso peruano para discutirmos temas de importância para as duas regiões. Tenho certeza que saímos daqui com propostas e ações importantes para o futuro que irá desenvolver as regiões do Acre e Madre de Dios. Somos vizinhos e precisamos fortalecer nossas relações comerciais, pois com isso desenvolvemos o nosso estado e também a região peruana”, disse Gonzaga.

“Graças aos esforços do governador Gladson o Acre tem avançado nas exportações de nossos produtos para países como o Peru, Bolívia e da Ásia. Estamos trabalhando juntos, Aleac e governo, com o propósito de gerarmos ainda mais emprego e renda ao nosso povo acreano”, disse.

O presidente do Congresso do Peru destacou a visita do presidente da Aleac e secretários de governo e afirmou que a reunião serviu para definir demandas que vão garantir maior desenvolvimento das regiões.

“Recebo com muita satisfação o presidente da Aleac e secretários do Acre para discutirmos o fortalecimento da nossas relações comerciais. Todos sabemos que o Acre e Madre de Dios tem uma relação de fronteira histórica e isso deve ser explorado para que esse vínculo se transforme em desenvolvimento para as duas regiões. Foi acordado que vamos iniciar um processo de maior integração para sabermos que produtos podemos importar e exportar para o Acre e China”, disse o congressista.

O secretário Assur Mesquita destacou que a reunião foi importante para apresentar ao Congresso do Peru as principais pautas de fortalecimento da integração Acre e Peru.

“Tivemos essa importante reunião no Congresso peruano onde podemos apresentar as pautas que vão fortalecer nossas relações comerciais com o Peru. O presidente do Congresso do Peru é oriundo da região de Madre de Dios que está ligada ao Acre e que vivencia os mesmos desafios que o nosso estado tem passado. Com isso o governo peruano sabe das principais demandas e propostas e aproveitamos para criar um comitê para tratar das demandas regionais das duas regiões fronteiriças”, disse Assur.

