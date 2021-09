Prefeito Sérgio Lopes entrega primeira etapa da ampliação de Escola Castelo Branco

A prefeitura de Epitaciolândia inaugurou a obra de ampliação da Escola Presidente Castelo branco no km 20 da Br. 317, a obra, custou R$ 400 mil fruto de uma emenda do Senador da República Sérgio Petecão.

Estiveram presentes na solenidade o Prefeito Sérgio Lopes acompanhado da Primeira Dama Alliny Saldanha, Antônio Soares vice-prefeito, Eunice Maia Gondim Secretária Municipal de Educação, Jonas Cavalcante Secretário de Turismo e Meio Ambiente, Joãozinho Ferreira Secretário de Esportes, os vereadores Marco Ribeiro, Seliene e Rubens, Sebastião Conceção (Noka), Gestor da Escola, servidores, assessores e pais de alunos.

O Senador Sérgio Petecão veio prestigiar de perto a inauguração da obra. Segundo o senador, investir na qualidade da educação é o único caminho para construir um Brasil Melhor.

“Eu não vejo outro caminho se não for através da educação, esse é nosso compromisso de tá ajudando a educação do estado, essa é nossa obrigação, quero ressaltar ainda a celeridade que o prefeito Sérgio Lopes deu para a execução da obra dessa primeira etapa, cada vez que ele inaugura uma obra com emendas de minha autoria ele me dá uma placa de agradecimento, essa já é a segunda, é uma forma singela, simples más para mim tem uma simbologia muito grande, a de dever cumprido.” Destacou o Senador.

O Gestor da Escola disse que o momento é de gratidão. “Quero agradecer em nome da comunidade ao Senador Sérgio Petecão e ao prefeito Sérgio Lopes, por ter esse olhar diferenciado pela educação, estamos muito felizes com a ampliação da escola Presidente Castelo Branco.”

“Quero agradecer ao Senador Sérgio Petecão por esse comprometimento com a educação, agradecer também ao nosso prefeito, a nossa equipe e ao gestor da escola e dizer que estamos aqui lutando e trabalhando por uma educação de qualidade.” Pontuou Eunice Maia Gondim Secretária de Educação.

O prefeito Sérgio Lopes, aproveitou para externar sua alegria por está junto com o Senador Sérgio Petecão entregando essa obra para melhoria da educação.

“Para nós é um momento de muita alegria em poder inaugurar mais essa obra construída com emenda do Senador Petecão, estamos proporcionando um melhor ambiente de trabalho para nossos professores e servidores e um espaço confortável para nossos alunos, isso é muito gratificante, por isso o nosso agradecimento de coração ao senador pela parceria com Epitaciolândia.” Salientou Lopes.

Veja a reportagem em vídeo:

VT Inauguração Castelo Branco