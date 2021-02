Princípio da legalidade e austeridade fiscal, uma das bandeiras de campanha do Prefeito Sérgio Lopes que está sendo colocado em prática em Epitaciolândia, trata-se do zelo com erário publico que tem de ser bem aplicado para que a população possa usufruir dos benefícios.

Hoje na manhã desta quinta dia 04, o prefeito se reuniu com seu secretariado para alinhar um planejamento de gastos com aquisições de todos os gêneros a fim de evitar desperdícios, ou seja, aplicar de forma correta o dinheiro do município.

“Estamos nos reunindo hoje com nosso secretariado e comissão da CPL para um alinhamento, na nossa gestão o princípio da legalidade e austeridade fiscal é o que vai nos nortear, cada centavo gasto estará de acordo com as leis fazendo com que o erário público se transforme em benefícios para nossa população.” Destacou Sérgio Lopes.

O Sr. Liberato Ribeiro Filho especialista em Consultoria Licitações e Contratos destacou a importância de um bom planejamento para que a gestão possa realizar as compras cumprindo a leis, e com isso quem ganha são os munícipes.

Além dos secretários de todas as pastas participou ainda da reunião o Presidente da Comissão Permanente de Licitação Agleisson Rodrigues e assessores.

Comentários