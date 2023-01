Prefeito de Rio Branco recebe visita de presidente da Confederação Brasileira de Basquete

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom, recebeu na manhã desta terça-feira (10), em seu gabinete, o presidente da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), Guy Peixoto Júnior, acompanhado da Diretoria da Federação Acreana de Basquete (Feab) e do vereador João Marcos Luz.

Tião Bocalom agradeceu a visita de cortesia do presidente que está pela primeira vez no estado e reforçou que pretende continuar incentivando o esporte na capital.

“É um prazer poder receber um jogador da Seleção Brasileira de Basquete, hoje ele como presidente da Confederação, veio junto ao Ivonaldo que é o presidente da Feab. Estou feliz e tenho certeza que o basquete é uma das alternativas que temos dentro do esporte para encaminhar melhor nossas crianças” disse.

O presidente da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), Guy Peixoto Júnior, agradeceu pela hospitalidade do prefeito e garantiu que a CBB, em sua gestão, vai apoiar com mais ênfase o basquete nos estados do norte. Ele aproveitou a oportunidade para entregar uma lembrança.

“Estou muito feliz de estar aqui no estado do Acre, na cidade de Rio Branco, sendo recebido pelo nosso prefeito Tião, o qual é um grande entusiasta do basquete, também junto ao presidente da Feab, que sempre trabalhou muito para incentivar e motivar os atletas dessa região. É uma satisfação enorme estar no Acre”, declarou.

Segundo o presidente da Federação Acreana de Basquete (Feab), Ivonaldo Gomes, o prefeito Tião Bocalom é um grande apoiador do esporte e não mede esforços para auxiliar no que for necessário.

“Agradecemos ao prefeito pela recebida que tem tido conosco e queremos cada vez mais engrandecer esse esporte tão eletrizante. Para 2023, temos vários eventos, 3×3, masculino, feminino, sub 17 e 18, e basquete de base. E nós contamos com todos os parceiros para nos ajudarem nessa empreitada que temos pela frente”, enfatizou.

