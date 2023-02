Prefeito de Rio Branco entrega a chave da cidade ao rei momo

A parceria entre o governo do Acre e a Prefeitura Municipal de Rio Branco nas festividades acreanas vem rendendo bons frutos. O Carnaval da Família, que se inicia na próxima sexta-feira, 17, é o próximo evento que os dois entes planejam.

Na tarde desta quinta-feira, 16, o governador Gladson Cameli visitou o local em que os foliões vão curtir a data festiva, no estacionamento do estádio Arena da Floresta, na capital acreana, acompanhado do prefeito de Rio branco, Tião Bocalom.

“Estamos empenhados em realizar essa festa linda que é o carnaval, aqui na nossa capital. Também estamos organizando festividades nos outros municípios do estado, e o meu desejo é que todos compareçam e contribuam para engrandecer nosso evento, espero que sem exageros, e sempre respeitando o próximo”, declarou Cameli.

O prefeito de Rio Branco destacou a parceria entre governo municipal e governo estadual. “Mais um evento que nós realizamos com a presença do governo do Estado, tivemos por exemplo o Natal e o Ano Novo, que tiveram grande adesão popular, e agora no carnaval vamos fazer mais bonito ainda, na grande festa do povo”, disse Tião Bocalom.

De acordo com a organização do Carnaval da Família, somente em Rio Branco o evento vai movimentar aproximadamente R$ 3 milhões entre os pequenos empreendedores.

“Esse espaço foi elaborado para que as famílias possam vir e prestigiar essa festa que é tão popular no nosso país. Estamos esperando a movimentação de cerca de 200 mil pessoas no Carnaval da Família”, destacou o secretário de Indústria, da Ciência, do Comércio, do Empreendedorismo e do Turismo, Assurbanípal Mesquita.

O evento se inicia no estacionamento da Arena da Floresta, em Rio Branco, na sexta-feira, 17, e vai até a terça-feira, 21. Confira a programação completa.

