Governador Gladson Cameli e prefeito de Rio Branco visitam instalações do Carnaval da Família

A autorização da licença que autoriza a construção da ponte foi assinada nesta quinta-feira (16), em ato no Palácio Rio Branco

O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos-AC) comemorou a assinatura da licença que autoriza a construção da ponte que liga os municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, na região do Alto Acre. Representar na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) as demandas da região é um dos compromissos do mandato de Tadeu.

A licença foi assinada durante ato no Palácio Rio Branco, realizado nesta quinta-feira (16). Participaram deste momento a governadora em exercício, Mailza; o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes; presidente do Imac, Andre Hassem; secretários Alysson Bestene e Luiz Calixto (Segov); líderes locais Nego (vereador licenciado e atual secretário de Obras) e Marcos Ribeiro (vereador); além da diretora do Governo do Acre e esposa de Tadeu, Higia Hassem.

O deputado Tadeu comemorou o novo passo dado às obras de desenvolvimento na região: “Nosso sonho está se tornando realidade! Estamos vivendo um novo momento no Alto Acre. Essa obra é esperada por décadas, e agora mais um passo foi dado. Nosso mandato está à disposição do nosso povo”.

A diretora Higia, que representou Tadeu durante o ato, reafirmou o cuidado que este mandato dispensará à região: “Nosso deputado Tadeu Hassem foi para Brasiléia ontem mesmo, assim que encerraram os trabalhos da sessão que aprovou a nova reforma administrativa. O Alto Acre é nossa base, o lugar que queremos cuidar — sem esquecer, claro, dos demais municípios. Essa obra é muito aguardada pela região. Nossa população está em festa”.

A governadora em exercício Mailza, assim como os demais líderes e autoridades presentes, estendeu cumprimentos ao deputado Tadeu Hassem, e reafirmou o compromisso do Governo do Estado com as obras de desenvolvimento na região do Alto Acre.

“No último final de semana, tive o prazer de conversar com o deputado Tadeu. Falamos bastante sobre como podemos nos unir para melhorar a vida das pessoas, em especial de quem mora no Alto Acre. O governador Gladson sempre deixou claro que não fará distinções. Quer trabalhar com todos e para todos. Vamos avançar ainda mais, além de garantir direitos básicos como o de ir e vir”.

