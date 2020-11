Prefeito de Epitaciolândia Tião Flores candidato à reeleição fala de projetos e investimentos

O atual prefeito do município de Epitaciolândia, Tião Flores (PP), esteve nos estúdios do jornal oaltoacre.com, para falar dos projetos que estão sendo realizados tanto na cidade, quando na zona rural.

O gestor que está pleiteando sua reeleição pelo Partido Progressista, falou dos trabalhos realizados e quer muito poder entregar muito mais. “Estamos com várias obras em andamento. Infelizmente, estes repasses estão caindo somente agora e podemos citar como exemplo, emendas do atual governador Gladson Cameli, quando ainda era deputado federal”, destacou Tião Flores.

Acredita que poderá fazer muito mais pelo seu Município, agora que está tendo um grande apoio político, principalmente do Governo Estadual, que está investindo na zona rural e na cidade. Tião Flores falou que não é denunciado pelo TCE e está podendo receber investimentos e anunciou a entrega de obras nos próximos dias.

Contou da sua trajetória familiar até poder concluir o nível superior com o apoio de seus pais e mais sete irmãos, vindo da zona rural. “Quero retribuir o que minha cidade fez pela família e por mim.”, destacou.

Falou ainda, do atual capital político que conseguiu para ajudar o município, como deputados federais, senadores, governo e vereadores, acreditando que poderão olhar com mais carinho para Epitaciolândia.

Tião falou dos investimentos que agora estão em conta para as pastas da saúde, área social, educação e, principalmente, com um olhar carinhoso para o idoso. “Alguns desses trabalhos estão em andamento. Infelizmente, devido o período eleitoral e com a pandemia, não estamos podendo dar seguimentos a eles e isso, algumas pessoas não entendem e só sabem criticar sem saber o que está acontecendo”, desabafou.

Como candidato, Tião Flores falou dos projetos de seu governo para o próximo mandado, caso seja reeleito, em todas as pastas e destacou a valorização dos servidores em quase todas as áreas. “Não podemos fazer como gostaríamos de fazer, pois, os repasses não nos permite, mas estamos fazendo o que está em nosso alcance”, disse.

Veja a entrevista com o prefeito e candidato a reeleição.

