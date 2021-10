Prefeito de Epitaciolândia comemora mais de dois meses sem novos casos de Covid-19

Por

O prefeito de Epitaciolândia Sérgio Lopes comemorou nesta quarta-feira, 20, o fato do município que administra está há mais de dois meses sem um caso confirmado de Covid-19. De acordo com o prefeito, o último caso da doença no município foi registrado em 18 de agosto.

Epitaciolândia, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, desde o início da pandemia, em março do ano passado, teve 1.581 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, sendo que 36 moradores do município morreram vítimas da doença.

O momento de tranquilidade fez com que a prefeitura fechasse a unidade de saúde que era responsável pelo atendimento da Covid-10. “Nós fechamos a unidade de saúde sentinela simplesmente por falta de procura para realização de novos exames”, disse o prefeito.