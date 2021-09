Prefeito de Assis Brasil diz que investigações do MP é referente a gestão anterior

Por

A prefeitura de Assis Brasil emitiu uma nota na tarde desta sexta-feira, 10, esclarecendo sobre o inquérito aberto pelo Ministério Público do Estado (MPE) para apurar eventual contratação irregular de motoristas na região.

Segundo o prefeito Jerry Corrêa (PT), as irregularidades ocorreram na gestão do ex-prefeito Antônio Barbosa de Sousa, conhecido por Zun (PSDB). “Importante destacar que a atual gestão não realizou qualquer contratação de motoristas com dispensa de licitação, e segundo a numeração do inquérito civil, 06.2020.00000023-0, nota-se que refere-se ao ano de 2020, quando Assis Brasil ainda era administrada pela gestão anterior, não tendo portanto, nenhuma relação com a atual gestão”.

O gestor destacou que desde que assumiu o mandato, em janeiro desse ano, Jerry Correia implantou um sistema transparente com os recursos públicos. Jerry ponderou que não permite que seja executada qualquer ação ilegal ou irregular que se configure como ação em desconformidade com o que preceitua a Lei. “A prefeitura reitera total apoio e respeito ao trabalho das entidades fiscalizadoras e se coloca à disposição das autoridades para colaborar em qualquer que seja a situação”.