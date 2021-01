O Governo do Estado destinou para Assis Brasil mais 40 doses da vacina contra o Coronavirus. O imunizante é destinado para os profissionais da saúde que trabalham na linha de frente do combate à Covid-19.

De acordo com a Coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Assis Brasil, Ivanessa Cunha, nesta segunda-feira (25) a campanha de vacinação contra o Coronavirus irá imunizar 40 servidores da saúde que trabalham na Unidade Mista de Saúde do Estado e nos postos de saúde do município. As doses de vacina são da Coronavac, primeiro lote recebido pelo município na semana passada.

Outras 767 doses da vacina (Coronavac) foram destinadas para a população indígena de Assis Brasil. Segundo a Coordenadora do Polo da Sesai em Assis Brasil, enfermeira Edinelza, a vacinação dos indígenas iniciou semana passada pelas aldeias do Rio Iaco e Rio Acre.

