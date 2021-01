A prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria Municipal de e Cidadania e Assistência Social fez a distribuição de 160 cestas básicas para famílias carentes do município, os primeiros a serem atendidos foram os moradores da Ocupação da Antiga Guascor Bairro Satel.

Segundo a Secretária de Assistência Social Eliad Maria está sendo feito uma atualização no cadastro de todas as famílias que realmente necessitam desse auxilio para poder tem um planejamento e poder atende-las com distribuição de cestas e ofertar outros serviços de Assistência Social e saúde.

“Fomos eleitos com essa bandeira de cuidar bem das pessoas, e é isso que estamos fazendo, essa semana estamos entregando cerca de 160 cestas básicas para famílias carentes.” Sérgio Lopes afirmou ainda que a prefeitura através da Secretaria de Cidadania e Assistência Social está preparando várias ações para atender a população nos próximos dias.

