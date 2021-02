Prefeita Fernanda Hassem e Major Rocha discutem parcerias para implantação do Centrin para Brasileia

O vice-governador Major Rocha, esteve em Brasiléia no sábado (6), em reunião com a Prefeita Fernanda Hassem, discutindo a implantação do Centro de Tratamento e Integração Sensorial para pessoas com autismo – Centrin, para o município de Brasiléia e Regional do Alto Acre.

O objetivo do encontro foi tratar sobre a implantação de um centro que atenda crianças e jovens com autismo no município de Brasiléia e que possa atender toda regional.

O vice-governador Major Rocha, se mostrou sensível com a causa e disse que estará empenhado para que o Centro seja implantando. “Em relação ao autismo no Alto Acre a prefeita Fernanda Hassem abraçou a causa e queremos muito em breve inaugurar o Centrin aqui, garantindo qualidade de vida as famílias de autistas e evitar que precisem ficar se deslocando para outras cidades para ter o acompanhamento”, falou Major Rocha, vice-governador do Acre.

A Prefeita Fernanda Hassem disse que será um sonho realizado, atender crianças que têm autismo no município e que essa é uma luta de tantas mães e que ela também abraçou a causa. “Hoje é um dos dias mais felizes, é um sonho que estou vendo ser iniciado. Infelizmente presenciei famílias indo em bora para outras cidades em busca de tratamento para seus filhos. Quero agradecer ao vice-governador Major Rocha por acreditar e topar em trazer o Centrin para Brasileia e atender as famílias que necessitam de acompanhamento na regional” destacou, Fernanda Hassem, prefeita de Brasileia.

A deputada federal Mara Rocha também se sensibilizou com a causa e durante o evento realizou um telefonema o mandato a disposição para ajudar na implantação do Centrin em Brasileia e parabenizou a prefeita Fernanda Hassem e o vice-governador Major Rocha pela atitude de garantir atendimento e qualidade de vida as famílias azuis do Alto Acre.

Também estiveram presentes, o deputado Luiz Gonzaga, o presidente da AFAC Acre Abraão Pupio, Secretário Municipal de Saúde Joãozinho Melo, representando as mães dos autistas de Brasiléia, Sheila Guerra e o Dr. Aldemar Mazinho, que tem experiência na área do autismo no Acre.

Texto: Secom/Brasiléia

