Prefeirura de Brasileía realiza abertura do campeonato de futsal 2021

Fazendo parte das comemorações dos 111 anos do município, a prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria de Turismo e Esporte/Gerência de Esporte realizou na noite sábado, 3, a reabertura do Campeonato de Futsal de Brasiléia com partidas da 1° e 2° divisão.

A prefeita Fernanda Hassem participou da abertura acompanhada de Secretários municipais e equipe, Vereadores Elenilson Cruz e a presidente da Câmara, Arlete Amaral, além do Secretário Estadual de Meio Ambiente Israel Milani.

O momento de emoção ficou por conta da homenagem póstuma ao desportista Carlos Rêgo Albuquerque, que faleceu há 1 ano atrás.

Prefeita Fernanda Hassem falou das atividades realizadas na semana do aniversário de Brasiléia e da homenagem feita ao despostista Carlos Rêgo( Bode)

” Quero cumprimentar o nosso gerente de esportes Bil Rocha pelo brilhante campeonato de futsal. Brasiléia está fazendo aniversário e essa semana realizamos várias ações como revitalização e construção de praças, ordem de serviços, recuperação de ramais , construção de pontes, pavimentação de ruas, e muito outros investimentos que estão vindo com a chegada do verão. Quero agradecer aos famíliares do saudoso Carlos Rêgo de Albuquerque, que faleceu há 1 ano atrás. Meu amigo “Bode”, como ele era conhecido, era muito querido no meio esportivo e para quem o conheceu sabe o quanto ele amava o esporte”, enfatizou Fernanda Hassem.

O gerente municipal de esportes, Bil Rocha, destaca a alegria em retomar as atividades esportivas, que estavam paralisadas por conta da pandemia.

“Quero agradecer a Deus em primeiro lugar e a prefeita Fernanda Hassem pela oportunidade de promover o campeonato de futsal com a participação de 51 equipes de Epitaciolândia e Brasiléia. Por conta da pandemia estávamos há mais de um ano sem a realizar atividades esportivas, Brasiléia e o primeiro município do estado do Acre a realizar esse campeonato”, destacou Bil.

A prefeitura de Brasiléia aproveitou abertura do campeonato e realizou a imunização contra o Covid-19 para o público acima de 18 anos.

A vacina aconteceu em frente ao Ginásio e atraiu o público jovem, que compareceu para se vacinar.