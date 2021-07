Grande explosão é registrada no Mar Cáspio, na costa do Azerbaijão

Uma grande explosão foi vista neste domingo (4) no Mar Cáspio, em frente à costa do Azerbaijão, ao sul da capital Baku. Relatos iniciais da imprensa local diziam que o incidente estava relacionado à uma plataforma de petróleo da região, mas a companhia estatal de petróleo do país, Socar, negou que tenha ocorrido um acidente em alguma de suas instalações. Segundo autoridades locais, as chamas podem ter sido causadas por uma erupção vulcânica.

“Não ocorreram acidentes em plataformas offshore e instalações industriais sob controle direto da Socar e os trabalhos prosseguem normalmente. Se houver informações adicionais, avisaremos o público”, afirmou a empresa em comunicado.

O incidente ocorreu por volta das 21h30 (14h em Brasília), quando uma grande explosão e altas chamas foram vistas no campo de gás Umid. Vídeos gravados da costa e de plataformas da região que mostram os momentos após a explosão foram compartilhados nas redes sociais.

Another video from Umid oil rig(showing it is safe, and the fire in background). SOCAR says explosion and ongoing fire is about 10 kilometres from oil field.https://t.co/XAFNws30BM pic.twitter.com/Za1d6huHL8 — Liveuamap (@Liveuamap) July 4, 2021

*Umid oil rig. The rig is safe (as video filmed from it), explosion and fire is in the sea near by pic.twitter.com/MUSjcy8WWZ — Liveuamap (@Liveuamap) July 4, 2021

O ministro da Ecologia do país disse que o incidente está sendo investigado e que a causa preliminar seria uma erupção vulcânica.

Rumores sobre uma explosão em um navio também foram negados. “Nenhum acidente ocorreu em plataformas ou em navios”, disse à imprensa local Gurban Yetirmishli, diretor da agência sismológica do Azerbaijão. “Esse é o sinal de um vulcão de lama. Há muitos vulcões no Mar Cáspio, um deles entrou em erupção”, completou.

Há dois dias, um incêndio ocorrido no oleoduto submarino da petroleira Penex no Golfo do México provocou chamas na superfície do mar que queimaram por mais de cinco horas.

Por: Gazeta do Povo