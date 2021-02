Na live de ontem, Segunda-Feira (08) o Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, anunciou a contratação da Engenheira Civil, Ana Maria Pacheco e o Arquiteto e Urbanista, Daniel Araújo. Ambos são filhos de Assis Brasil, que já estão formados há cerca de dois anos.

De acordo com Jerry, é imprescindível a contratação desses dois profissionais que são filhos e residem no município, pois dessa forma as obras da cidade terão mais fiscalização e consequentemente serão executadas com maior zelo e excelência.

“O modelo seguido anteriormente não estava dando certo porque contratava-se profissionais “renomados”, que vinham no município apenas uma vez no mês e findava que as obras não saiam bem feitas. A prova disso são as obras do ginásio, da praça, do centro do idoso, etc. que tão logo foram inauguradas, já apresentaram problemas,” destacou Jerry.

Vale destacar que mediante essas contratações, os profissionais se sentem valorizados em sua própria terra, fato este que gera uma maior responsabilidade em cada um deles.

No tocante, Ana Maria agradeceu o convite de Jerry, destacando que quer o melhor para Assis Brasil, por ser sua cidade natal e fica muito feliz em voltar para sua terra e exercer a profissão perto da família.

Daniel contou que há tempos tinha um sonho de voltar para Assis Brasil e exercer a profissão, no entanto ouvia muita gente dizendo que a profissão que escolheu não tinha espaço no município. Mas a história mudou quando recebeu o convite de Jerry. Nisto aceitou o chamado e vai dar o seu melhor para o desenvolvimento do município.



