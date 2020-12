Em Brasiléia, a prefeita Fernanda Hassem, junto com o vice-prefeito, Carlinhos do Pelado (PSB), alguns vereadores eleitos, amigos, familiares e assessores, participou da cerimônia a partir do auditório do Senac, onde um ato foi organizado, segundo a sua assessoria, obedecendo às normas de prevenção à covid-19.

“É um momento único na vida de cada candidato eleito, os quais quero cumprimentar de maneira carinhosa, cumprimentar meu vice-prefeito e agradecer à população. Tenho certeza de que esse segundo mandato terá uma prefeita muito mais amadurecida, mas experiente, mais conhecedora das causas e onde os problemas estão”, disse a prefeita reeleita.

Em Assis Brasil, o prefeito eleito Jerry Correia participou da sessão virtual junto com o seu vice, Sargento Reginaldo Martins (PT). Eles estavam na prefeitura durante a cerimônia de diplomação. Ao ac24horas, Correia enalteceu o trabalho da Justiça Eleitoral nestas eleições e conclamou os eleitos a assumir o compromisso com o município.

“É importante reconhecer o excepcional trabalho realizado pela Justiça Eleitoral. Diante da maior crise sanitária e econômica de nossas gerações, realizou com maestria um processo transparente e democrático. Resta aos eleitos trabalhar para tornar real os compromissos de campanha.”

O prefeito eleito de Epitaciolândia, Delegado Sérgio Lopes, participou da sessão virtual de diplomação a partir do Sindicato dos Trabalhadores da Educação (Sinteac), acompanhado do vice-prefeito eleito, Professor Soares (PROS), com a presença de alguns apoiadores.

“A cerimônia ocorreu de maneira tranquila e na fala que nos foi oportunizada, nós reiteramos o nosso compromisso com Epitaciolândia, de construir uma cidade melhor e com mais oportunidades para todos nós. Agradeci a Deus pela oportunidade, ao apoio da família e a todos os apoiadores, de maneira geral, e a cada eleitor que acreditou no nosso projeto”, disse Sérgio Lopes.

Os candidatos eleitos no restante do estado serão diplomados até a próxima sexta-feira, 18, de acordo com o calendário eleitoral pré-estabelecido, desde que tenham entregado as suas respectivas prestações de contas à Justiça Eleitoral, cujo prazo se encerrou às 23h59 desta terça-feira, 15.

Em Rio Branco, a diplomação de Tião Bocalom e vereadores será nesta quinta-feira, 17, também por meio de videoconferência. Apenas em Xapuri, Capixaba, Plácido de Castro, Acrelândia e Senador Guiomard as sessões de diplomação dos candidatos eleitos foram definidas para ocorrer de maneira presencial.