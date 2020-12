O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, foi convidado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para prestigiar o lançamento do Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde contra à Covid-19. O evento será realizado nesta quarta-feira, 16, no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), e contará com a presença do ministro Eduardo Pazuello, governadores, entre outras autoridades.

Desde a confirmação dos primeiros casos da doença no Acre, o governo de Gladson Cameli não vem medindo esforços para salvar vidas. No caso específico da vacina, o gestor tem trabalhado arduamente para assegurar a aquisição do primeiro imunizante devidamente certificado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A atuação determinante de Gladson Cameli, juntamente com sua equipe de governo, tem sido fundamental para que o estado tenha condições de vacinar sua população. Profissionais da Saúde serão capacitados, assim como a rede de frios está sendo reforçada para dar conta de atender quase 1 milhão de acreanos, nos 22 municípios.

“Estamos aproveitando toda a estrutura do Estado e ampliando nossas câmaras frias para receber as doses. Vamos utilizar até as câmaras do frigorífico da Peixes da Amazônia para poder armazenar. Não podemos ser surpreendidos e muito menos a população pode ser prejudicada. Essa campanha de vacinação tem tudo para ser a maior da história do Acre. A responsabilidade é muito grande e não podemos falhar”, afirmou o governador.

Recentemente, durante reunião com o governador João Dória, de São Paulo, Gladson formalizou a intenção de negociar a compra da CoronaVac, vacina desenvolvida pela biofarmacêutica chinesa Sinovac Biotech em parceria com o Instituto Butantan. A expectativa mais otimista é que o imunizante possa ser aprovado no início de 2021.

