O escritório jurídico que defende a coligação “Renova Epitaciolândia”, formada pelo PSD, DEM E PSL, onde tem como candidatos majoritários, o empresário Everton Soares e o jornalista Chiquinho Chaves, perderam a luta com o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC), na tentativa de tornar o nome do vice elegível para este pleito.

O candidato a vice prefeito da cidade, Francisco Rodrigues Chaves, o “Chiquinho Chaves”, vinha lutando para que sua candidatura fosse aceita, após o juiz da 6ª Zona ter indeferido devido a perca de prazo para se afastar de suas atividades do seu trabalho no prazo exigido.

Mesmo inserindo documentos comprovando seu afastamento, a 6ª Zona não reconheceu, uma vez que já havia transitado e julgado, indeferindo no dia 25 de outubro passado. O Ministério Público Eleitoral com atuação no Primeiro Grau, não apresentou contrarrazões.

Conforme publicado no ACÓRDÃO N. 6.224/2020, “O Parquet Eleitoral com atuação nesta Corte, instado e emitir parecer, concluiu pelo não conhecimento do recurso, em face de sua intempestividade (…)”.

Julgamento foi presidido pela Desembargadora Denise Castelo Bonfim, Presidente. Da votação, participaram o Desembargador Luís Camolez e os Juízes Herley Brasil, Marcelo Carvalho, Mirla Regina, Hilário Melo Jr. e o relator Thales Bordignon. Presente o Dr. Vitor Hugo Caldeira Teodoro, Procurador Regional Eleitoral.

O candidato a prefeito pela chapa “Renova Epitaciolândia”, Everton Soares, também aguarda o parecer sobre sua candidatura pelo TRE do Acre.

O jornal oaltoacre.com tentou contato via telefones com as partes citadas, não sendo possível, ficando aberto o espaço.

