A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), por meio do Núcleo do Programa Estadual de Imunização e Rede de Frio, informa que, no intuito de evitar aglomerações nas unidades de saúde, a partir desta segunda-feira, 23, haverá uma pausa nas vacinas de rotinas que fazem parte do calendário nacional de vacinação das crianças, devendo retornar a partir da segunda quinzena de abril.

A decisão, tomada pelo Ministério da Saúde (MS) em vista o atual cenário epidemiológico em que se estabeleceu a pandemia devido ao novo coronavírus, visa adotar medidas adicionais para proteção das pessoas mais vulneráveis durante a Campanha Nacional contra Influenza, que teve início nesta segunda-feira, 23, em todo território nacional.

“O Ministério pede que de hoje até o dia 15 de abril seja feita uma pausa na rotina das crianças. Crianças que têm vacinas de rotina a receber por esses dias, que as mães mantenham-nas em casa protegidas por esses dias e que somente após o dia 15 de abril procurem as unidades de saúde para atualizar sua situação vacinal. Uma recomendação para evitar o fluxo de crianças e idosos no mesmo espaço durante a primeira fase da Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza”, destaca.

A primeira fase da campanha de vacinação contra influenza, que teve início hoje, 23 de março, tem dentre os grupos prioritários a população a partir dos 60 anos de idade, que trata de um grupo com maior risco de complicações e óbitos por doenças respiratórias, dentre elas a influenza e a Covid-19. O Acre aguarda 48.514 idosos a serem vacinados e 16.325 profissionais de saúde.

Desta forma, considerando a necessidade de vacinação desse grupo e também o risco epidemiológico de transmissão do coronavírus, a pasta orienta que a vacinação de rotina, principalmente da criança, em todos os serviços do Sistema Único de Saúde que realizarão a vacinação contra a influenza seja adiada entre o período que compreende a primeira fase da campanha, de 23 de março a 15 de abril e orienta que a população aguarde a conclusão desta fase para que possa voltar às unidades de saúde para se vacinar.

Os 22 município estão abastecidos. Uma cota de 80% das doses de vacinas foi enviada para os municípios isolados. Quatro deles recebem o imunobiológico via aérea ou fluvial. O Acre trabalha com estratégia de vacinação conforme recomendação do Ministério da Saúde, priorizando idosos e trabalhadores da saúde.

“Na capital estamos trabalhando com um esquema muito bacana, algo diferenciado, onde os profissionais estão fazendo a vacinação por drive- thru, onde o idoso é vacinado dentro do carro para evitar aglomerações e risco de exposições. Passamos todas as orientações para os municípios através de videoconferência para atendimento apenas do idoso. Já entramos em contato hoje com os municípios sobre o adiamento da vacinação das crianças que tem vacinas da rotina a serem realizadas nos próximos dias. Assim que passar essa primeira fase da campanha onde os idosos já estarão vacinados, os pais já podem buscar os postos de saúde para atualizar tanto a situação vacinal de rotina do filho como a da campanha”, destaca a chefe de Imunização e Rede de Frio, Renata Rossato Quiles.

Conforme orientação do Ministério da Saúde, a busca dos serviços de vacinação por pais e/ou responsáveis por crianças, não está recomendada neste momento, uma vez que são importantes portadores assintomáticos e disseminadores de doenças respiratórias.

