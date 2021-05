Ponte do Madeira só será liberada no sábado um dia após a inauguração

A ponte do rio Madeira será inaugurada no início da tarde sexta-feira (7), porém só será liberada para tráfego no sábado (8).

O acesso não será liberado por causa da estrutura com tenda palanque, cadeiras e geradores montada na ponte para a solenidade de inauguração. Ou seja, a expectativa é de que os motoristas tenham acesso à ponte depois que os equipamentos forem retirados.

A decisão de não liberar o acesso frustou apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, entre eles alguns caminhoneiros que trabalham no trecho e esperavam atravessar o rio Madeira pela ponte do Abunã assim que a obra fosse inaugurada.

Uma mega estrutura com tenda, palanque e cadeiras reservadas para 300 convidados selecionados foi montada na ponte do rio Madeira para a inauguração da obra nesta sexta-feira (7).

A previsão é de que o presidente Jair Bolsonaro chegue ao local por volta das 10h30 em helicóptero com o governador de Rondônia, Marcos Rocha.

A aeronave vai descer em área reservada para pouso na cabeceira do lado esquerdo da ponte, local em que Bolsonaro também deve se dirigir aos seus apoiadores que ficarão na lateral do acesso atrás de cercas de ferro.

Em seguida o presidente vai atravessar a ponte até a tenda onde estarão políticos e empresários do Acre e Rondônia e a imprensa.

