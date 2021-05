Policia Civil recupera pertences de paciente da Materindade Bárbara Heliodora e prende autora do furto em flagrante

Ascom/Policia Civil do Acre

Na manhã desta quinta-feira, 06 de maio, a Policia Civil por meio da Delegacia da 1a Regional lograram êxito em recuperar os pertences furtados do interior da Maternidade Bárbara Heliodora, identificar e capturar a autora do crime, T.B.A, de 31 anos.

O fato ocorreu na noite do dia 03 de maio de 2021 quando a vítima entrou para a sala de cirurgia para iniciar o parto tendo a companhia do esposo, tendo deixado as duas bolsas na recepção quando a autora do crime se aproveitando da situação subtraiu os bens deixando o nascituro sem qualquer vestimenta e demais itens de higiene pessoal, além da carteira de vacinação.

O delegado coordenador da 1a Regional, Felipe Martins, mais uma vez enalteceu o trabalho de sua equipe e disse que toda a infração penal comunicada é investigada pela Regional, sendo certo, que além de identificar a autoria, conseguir recuperar os bens sempre é motivo de satisfação e com isso devolve-se à vítima o status quo anterior à prática da infração penal.

A autora do furto foi presa e conduzida à delegacia para lavratura de auto de flagrante e em seguida colocada à disposição da justica.

