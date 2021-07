Policial civil do Acre é destaque nacional em curso de tiro

A Polícia Civil do Acre teve, como um dos protagonistas do curso ministrado pelo Serviço de Armamento e Tiro (SAT), ligado à Academia Nacional de Polícia (ANP) da Polícia Federal, o inspetor de polícia e instrutor Juscelino Queiros, com avaliação de destaque de “aluno número um” na capacitação.

Após criterioso processo seletivo, do qual participaram mais de 350 policiais de todo o Brasil, de diversas forças de segurança, como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Agência Brasileira de Inteligência, Polícia Civil e Polícia Militar, 87 policiais foram aprovados e divididos em duas turmas.

A nota de Juscelino de Queiros obteve empate com um agente de Polícia Federal e um oficial da Agência Brasileira de Inteligência.

O curso de tiro teve a duração de três semanas, com inicio dia 28 de junho e término dia 16 de julho e carga de aproximadamente 150 horas-aula, abordando diversas disciplinas dirigidas a professores de armamento e tiro, como didática; funcionamento das armas; legislação; fundamentos de tiro e regras de segurança; posições de tiro; pronto-socorrismo em atividade policial; ópticos e óptrônicos; autodefesa; postura e condutas de professor; saque com uso velado de arma; características do treinamento de tiro; tiro em baixa luminosidade; tiro de precisão e balística; manutenção de armas de fogo; recarga de munições; resolução de panes no armamento; balístico terminal; simulador noturno; transição de armas e tiro esportivo.

Para o diretor da Academia de Policia Civil do Acre, delegado Getúlio Monteiro, o curso tem uma importância fundamental para o aprimoramento dos conhecimentos do efetivo da instituição.

“A Direção Geral de Policia Civil tem como uma de suas prioridades a área de ensino e instrução continuada e não mediu esforços para concretizar a participação do agente de Policia Civil Juscelino Queiros neste curso de reconhecimento nacional, o que vai potencializar a capacitação de todos policiais civis nesta área. Importante enaltecer o destaque que o referido policial obteve na conclusão do curso, o que demonstra o comprometimento dos policiais civis acreanos”, finalizou Getúlio Monteiro

O inspetor de Polícia Civil Juscelino Queirós é o primeiro membro das forças de segurança pública do Estado do Acre formado no curso pela Academia Nacional de Polícia (ANP) e atualmente é lotado na Academia de Polícia (Acadepol) instruindo e coordenando cursos de Tiro e Entradas Táticas.

Juscelino Queirós ressalta a importância do curso como forma de democratizar o conhecimento adquirido com os demais agentes e delegados.

“O enfoque na didática, disciplina, ética, moral e condutas de um professor também se somaram às tantas outras matérias de cunho técnico, metodológico e organizacional. Essa conquista será de grande importância para a Polícia Civil como um todo, pois hoje estou lotado na Acadepol, onde tenho a missão de compartilhar os conhecimentos adquiridos, e essa oportunidade de concluir o curso de professor nesse centro de formação policial que é referência na América Latina, nivelará os procedimentos e técnicas da Polícia Civil do Acre ao que há de mais atualizado e moderno no mundo”, declarou Queirós.

Formação e capacitação continuada

O SAT é uma das maiores referências técnicas da América Latina, com prestígio internacional, responsável pela formação e capacitação continuada dos policiais federais e instituições amigas que buscam capacitação na área de armamento e tiro.