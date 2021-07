Uma discussão entre traficantes resultou na morte de Edigar Mesquita da Silva, 29 anos. Ele foi brutalmente assassinado a pauladas e teve o pescoço quebrado. O crime aconteceu no Ramal do Canil, em Rio Branco, no final da última quinta-feira, 22.

Consta que Edigar estava em uma área de venda de drogas juntamente com outro traficante. Ambos se desentenderam e o homem resolver matar o jovem a pauladas. Após matar o companheiro de tráfico, o homem fugiu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar ao local só atestou a morte de Edigar. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).

Até o fechamento desta edição, o autor desta barbárie não foi preso.

O caso segue investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).