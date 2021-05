Policiais reagem a assalto em bar e prendem criminosos na Capital do Acre

O jovem Neurismar de Lima Ferreira, de 23 anos, foi preso e Israel Brasiliano da Cruz, 23, foi ferido com um tiro, na tarde desta segunda-feira (24), no Ramal do Sinteac, na região do Polo Geraldo Flemeng, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a dupla de criminosos chegou em bar e tentou render os clientes, porém, policiais estavam no local e reagiriam após quase serem atingidos por um tiro de escopeta. Os policiais chegaram a dar um tiro em Israel e o outro bandido correu para a região de mata.

Rapidamente os policiais pediram reforço e fizeram varredura na mata e acabaram prendendo os meliantes.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, prestou os os primeiros atendimentos e encaminhou Israel para o pronto-socorro de Rio Branco. Ele foi ferido com um tiro nas costas.

O comparsa de Israel foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) juntamente com um arma e um simulacro para os devidos procedimentos procedimentos.

O caso será investigado pela Polícia Civil.