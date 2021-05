Prefeitura de Assis Brasil realiza manutenção de ramais

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria de Obras, está realizando a manutenção dos ramais.

Inicialmente foi feito paliativo no ramal do museu e km 13, além de recuperação de pontes e aterro com bueiros.

O Secretário de Obras que esteve acompanhando os trabalhos, enfatizou que o objetivo é cumprir metas.

“Estamos trabalhando para cumprir metas que foram traçadas junto com as comunidades e produtores. Nisto queremos concretizar o que foi traçado no plano de campanha,”, disse o

Secretário.