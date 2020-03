Uma denuncia seguida de investigação por agentes da polícia judiciaria da regional do Alto Acre, resultou na operação conjunta entre agentes que atuam na regional do Alto Acre. O alvo seria um ponto de venda que vinha atuando na cidade de Xapuri, localizada a 188km da capital do Acre.

Uma operação policial no município de Xapuri ocorrido nesta semana, resultou no ‘estouro’ do ponto de vendas de drogas localizada no bairro do Laranjal. A operação envolveu policiais civis dos municípios de Epitaciolândia e Brasiléia.

No local onde funcionava como ponto de vendas, os policiais prenderam um jovem, sendo que dois conseguiram fugir do local. Na mesma noite, com apoio de uma guarnição da Polícia Militar, os dois jovens foram presos e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil para os procedimentos de praxe pelo Delegado Carlesso Nespoli.

O caso seria conduzido ao judiciário, para que as devidas providencias fossem tomadas.

