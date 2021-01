Foram encontrados com o mesmo comprovantes de deposito bancário, balança de precisão e um valor considerável em dinheiro R$ 3.657,00 (três mil seiscentos e cinquenta e sete reais).

Em Operação conjunta, as polícias Militar e Civil fizeram o cerco em um quarteirão, situado no Bairro Terminal, na cidade de Feijó, para capturar Ruan Lima Cordeiro, 18 anos, membro de uma facção que atua na cidade e que estava foragido há algum tempo com mandado de prisão em aberto.

O foragido tinha alugado os dois últimos quartos do quarteirão. O mesmo ainda quis fugir pela janela, mas quando percebeu o cerco policial se trancou no quarto e tentou quebrar seus celulares.

As Polícias conseguiram pegá-lo. Nos quartos foram encontrados comprovantes de deposito bancário, balança de precisão, rolos de papel filme para embalagem das drogas e um valor considerável em dinheiro R$ 3.657,00 (três mil seiscentos e cinquenta e sete reais).

Também foram encontrados, no quintal e sob o assoalho do quarto de Ruan, três barras de uma substância aparentando ser maconha, pesando aproximadamente um total de 1.277kg (um kilo e duzentas e setenta e sete gramas).

Em desdobramento a prisão de Ruan, as Policias Militar e Civil tiveram informações que Marcos Paula Rocha Soares, 20 anos, tinha retornado ao quarteirão para retirar o restante da droga que estava escondida no quintal para levá-la a outro esconderijo. Segundo informações, Marcos ajudava Ruan no preparo e venda da droga e que no momento da prisão de Ruan, foram encontrados seus documentos no quarto. Os policiais agiram rápido e prenderam o agente em flagrante.

Os policiais fizeram novamente buscas pelo quintal e encontraram enterrados, ao pé do muro, mais dois (02) volumes enrolados em papel filme de cor esverdeada aparentando ser maconha, pesando aproximadamente 1.144kg (um kilo cento e quarenta e quatro gramas). Ambos foram conduzidos e apresentados à Delegacia ilesos onde também devem responder pelos crimes cometidos

Comentários