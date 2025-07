OCA Móvel leva presença da Polícia Civil à zona rural com emissão de novos RGs

A iniciativa integra os esforços do governo em descentralizar os atendimentos e garantir o acesso da população aos seus direitos

Nesta quinta-feira, 10, o governador Gladson Camelí entregou oficialmente o novo OCA Móvel, um ônibus totalmente equipado que vai levar diversos serviços públicos essenciais à população da Vila do Incra e adjacências, localizada no município de Porto Acre. Entre os principais atendimentos disponíveis, destaca-se a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), documento fundamental para o exercício da cidadania.

A expectativa é de que o OCA Móvel realize cerca de 50 atendimentos diários apenas para a emissão da CIN, além de outros serviços relacionados a diferentes órgãos estaduais e federais. A iniciativa integra os esforços do governo em descentralizar os atendimentos e garantir o acesso da população aos seus direitos, principalmente em áreas mais distantes dos centros urbanos.

A Polícia Civil do Acre, por meio do Instituto de Identificação, será responsável pela emissão do novo modelo de documento de identidade, que agora passa a unificar o número do CPF como registro único em todo o país.

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Dr. José Henrique Maciel, destacou a importância dessa ação para a promoção da inclusão social. “Levar a emissão da Carteira de Identidade Nacional à Vila do Inca por meio do OCA Móvel é mais do que garantir um documento. É garantir dignidade, acesso a direitos e cidadania para todos. A Polícia Civil, através do Instituto de Identificação, se orgulha de participar dessa iniciativa que aproxima o Estado das pessoas que mais precisam, reforçando nosso compromisso com a população acreana”, afirmou.

A entrega do OCA Móvel representa mais um passo do governo do Estado na promoção da cidadania e no fortalecimento das políticas públicas voltadas às comunidades do interior.

