Obra da nova Estação de Tratamento de Água de Xapuri segue em ritmo acelerado e Saneacre avança no saneamento local

A previsão é que, na próxima semana, a ETA já receba água, ainda não para operação, mas para os testes”, relata Wilson

A construção da nova Estação de Tratamento de Água (ETA) de Xapuri está avançando em ritmo acelerado, conforme constataram os técnicos do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre) durante visita técnica realizada nesta última quarta-feira, 9. A autarquia aproveita o verão amazônico para intensificar os trabalhos.

Com capacidade para tratar 30 litros de água por segundo, a ETA vai reforçar significativamente o sistema de distribuição, garantindo mais regularidade no fornecimento e qualidade de vida à população de Xapuri. A nova unidade será fundamental para garantir mais eficiência no abastecimento, principalmente nas áreas mais altas da cidade. A obra possui investimento de R$ 1.029.451,24, oriundos do Termo de Compromisso junto à FUNASA, e recursos do Estado.

O engenheiro mecânico e fiscal da obra, Wilson Gomes, detalhou o estágio atual da construção. “A fase dos guarda-corpos está sendo concluída para dar mais segurança à etapa final de soldagem e também para a colocação das estruturas dos decantadores e floculadores. As tubulações também estão sendo parafusadas e a equipe já iniciou o trabalho pela parte inferior da estrutura. A previsão é que, na próxima semana, a ETA já receba água, ainda não para operação, mas para os testes”, relata Wilson.

O presidente do Saneacre, José Bestene, também comentou o avanço das obras e reforçou o compromisso da gestão. “Essa obra é prioridade para nós e segue a determinação do governador Gladson Camelí, que nos orientou a acelerar ao máximo as entregas neste verão. Estamos atuando com responsabilidade técnica e foco em resultados para garantir que o saneamento chegue de forma eficiente às famílias. A ETA de Xapuri é um exemplo claro de como o investimento certo melhora diretamente a vida das pessoas”, destaca Bestene.

Principais benefícios para a cidade

Abastecimento mais estável e contínuo, mesmo nas áreas mais altas da cidade;

Maior segurança operacional, com estrutura moderna e eficiente;

Capacidade de atendimento ampliada, acompanhando o crescimento urbano e populacional do município;

Melhoria direta na saúde pública, com água tratada de qualidade para milhares de moradores.

A nova estação é pensada não apenas para resolver os desafios atuais, mas também para garantir que, nos próximos anos, o sistema de abastecimento continue atendendo com excelência uma Xapuri em expansão.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários