Polícia Militar do Acre terá primeira comandante mulher a partir de dezembro

O comandante-geral da Polícia Militar do Acre (PMAC), coronel Luciano Dias Fonseca, anunciou sua saída do cargo, prevista para o próximo dia 10 de dezembro. À frente da corporação desde agosto de 2022, o coronel destacou o sentimento de dever cumprido, ressaltando as conquistas alcançadas em prol da segurança pública e da valorização dos integrantes da instituição.

“Da minha parte, é só gratidão ao povo do Acre, em nome do governador Gladson Cameli, pela oportunidade de comandar a Polícia Militar mais honesta do Brasil. Polícia Forte, Acre Seguro”, declarou Fonseca.

Com a saída do coronel Luciano, a atual subcomandante-geral da PMAC, coronel Marta Renata, assumirá o posto máximo da corporação. A nomeação marca um momento histórico para o estado, já que Marta será a primeira mulher a liderar a Polícia Militar do Acre.

A coronel Marta Renata tem uma trajetória de destaque na corporação e sua liderança é aguardada com grandes expectativas. A transição de comando reafirma o compromisso da PMAC com a renovação e a continuidade do trabalho em prol da segurança pública no Acre.

