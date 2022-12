Polícia Militar do Acre forma mais de 600 alunos no Proerd em Cruzeiro do Sul

Uma grande festa marcou a formatura de 655 crianças no Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência (Proerd), da Polícia Militar do Acre (PMAC), que ocorreu na manhã desta sexta-feira, 23, no Ginásio Poliesportivo Jader Saraiva Machado, em Cruzeiro do Sul. A solenidade marcou o encerramento das atividades do ano de 2022 do programa.

Capitão João Jacome, da Coordenadoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos da PMAC, responsável pelo Proerd, aproveitou para destacar a importância da solenidade para as comunidades do interior do Estado do Acre e também para corporação que fortalece suas ações comunitárias.

“Neste ano de 2022 conseguimos resgatar as atividades realizadas no interior, com o Proerd Itinerante, e em 2023 buscaremos fazer um trabalho ainda melhor fortalecendo o vínculo da Polícia Militar com a rede de ensino, estadual, municipal e privada, e consequentemente com a população acreana, interiorizando as ações preventivas e de atenção primária de segurança pública”, destacou.

Estiveram presentes a solenidade, o tenente-coronel Edvan Rogério, comandante do 6° Batalhão de Polícia Militar (6° BPM), representando o comando da PMAC e a Sra. Ruth Bernardino, representando a Secretária de Estado de Educação (SEE), além de outras autoridades civis e militares do município de Cruzeiro do Sul.

