Polícia Militar do Acre apreende arma de fogo e desarticula “boca de fumo” na Cidade do Povo

Investimento em construção, modernização do sistema elétrico e aumento da quantidade de colaboradores contribuíram para melhoria dos índices

A Energisa registrou durante janeiro desse ano o melhor índice de disponibilidade de fornecimento para o mês dos últimos 15 anos. A quantidade representa 99,8% na disponibilidade de energia considerando a média por cliente. O resultado positivo é celebrado pela concessionária, especialmente ao considerar que, durante janeiro, o Acre registrou 350 milímetros de chuva e 64 mil raios. Volume acima da média esperada para região de acordo com o sistema de monitoramento climático do Grupo Storm.

Segundo o gerente de operações da Energisa no Acre, Anderson Rodrigues, a marca histórica é resultado do investimento de R$ 1 bilhão para modernização do sistema elétrico no estado. “A construção e renovação das subestações e redes de distribuição de energia fizeram o sistema elétrico estar mais robusto para enfrentar as adversidades climáticas. Mesmo com ventos e chuvas intensas, houve menos registro de falta de energia e quando elas aconteceram, conseguimos restabelecer o fornecimento em menor tempo do que no passado”, afirmou ao ressaltar que o aumento e capacitação das equipes que atuam diretamente em campo também foram fatores cruciais.

Rodrigues ainda destaca que é fundamental que o cliente informe as ocorrências de falta de energia nos canais de atendimento da concessionária para que a qualidade e frequência do fornecimento continue melhorando. “Caso haja alguma interrupção, primeiramente, o cliente deve verificar se o disjuntor do quadro geral do imóvel ou do padrão de entrada ao lado do medidor desligou. Caso a interrupção no fornecimento continue, o cliente deve informar a Energisa pelos canais de atendimento para que as equipes façam a manutenção”, explicou.

A duração e frequência do fornecimento de energia são acompanhados mensalmente pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que estabelece metas de qualidade do serviço e considera que há situações inesperadas que provocam falta de energia e que estão além do controle da concessionária como, por exemplo, temporais e acidentes de trânsito envolvendo postes.

