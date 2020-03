A Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, por meio do Pelotão Ambiental, intensificou o patrulhamento ostensivo e preventivo nos ramais ao longo da BR-364.

Na manhã desta terça-feira, 3, durante as abordagens, a PM encontrou facas tipo “peixeira” com dois homens. As armas brancas foram apreendidas e os donos liberados.

A intenção do comando é aproveitar os dias de trégua nas chuvas para realizar operações mais constantes em todos os ramais ao longo da BR-364.

No dia 16 de dezembro do ano passado, uma operação conjunta do Comando de Operações Especiais – COE e a Polícia Civil no Ramal 3, da BR, resultou na prisão de seis pessoas e apreensão de 56 kg de oxidado de cocaína, duas pistolas 9 milímetro e um quadrículo.

As duas pistolas 9 milímetros são de calibre restrito das Forças Policiais.

