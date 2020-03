O prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores (PP), que atualmente se encontra em Brasília (DF), está visitando gabinetes da bancada federal acreana afim de garantir emendas para que sejam aplicadas do Município ainda neste ano.

Tião Flores anunciou que a emenda no valor de R$ 400 mil reais, será investido na aquisição de um caminhão para transportar veículos do município. “Esses investimentos estão vindo em ótima hora. Irá ajudar levando os equipamentos para as frentes de trabalhos e só temos que agradecer essa importante parceria com o deputado Alan Rick”, destacou.

Foi informado que o deputado Alan Rick (DEM), estará no município para realizar a entrega oficial do veículo dentro de duas semanas. Tião Flores estará retornando ainda nesta semana para anunciar outras importantes parcerias com a bancada acreana, que serão investidos nas mais diversas áreas.

