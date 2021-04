Em dezembro do ano passado, duas camionetes da prefeitura de Plácido de Castro foram roubadas. Com o decorrer das investigações, a polícia descobriu que não se tratava apenas de um roubo comum, mas da atuação de uma organização criminosa especializada neste tipo de crime.

Ao longo das investigações, comandadas pelo delegado do município Danilo Almeida, foram indiciados oito pessoas que teriam participam na quadrilha.

Neste sábado, 24, em cooperação com a Delegacia da 1ª Regional de Rio Branco, delegado Judson Barros, e também com as delegacias de Capixaba e Acrelândia, além do Batalhão da PM em Plácido, comandado pelo capitão Dário Almeida, as forças de segurança deram um duro golpe na organização que rouba veículos no Brasil e vende na Bolívia, usando a fronteira de Plácido de Castro. Mais quatro pessoas acusadas de pertencer a organização criminosa foram presos, além do cumprimento de sete mandados de busca e apreensão.

A operação, batizada de “Carretera Serrada”, busca exatamente combater o transporte de veículos roubados para o país vizinho pelas fronteiras acreanas. “Foi uma operação bastante exitosa comandada pelo nosso colega delegado Danilo aqui de Plácido. Conseguimos desmantelar essa organização criminosa que tem atuando tanto na Bolívia, como no Brasil”, explica o delegado Judson Barros.

