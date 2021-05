Polícia Civil prende traficante no centro de Capixaba

Ascom/Polícia Civil

Na tarde des ta quarta-feira, 05, a Polícia Civil em Capixaba, município distante capital cerca de 76 km via Estrada do Pacifico BR-317, prendeu V. M. S. de 44 anos, acusado de tráfico de drogas.

O trabalho policial foi corsenado pelo delegado Aldizio Neto que logrou êxito na prisao do acusado após cerco policial montado nas proximidades do centro do município, local conhecido como praça dos taxistas.

O processo judicial contra V. M. S. é transitado e julgado e possui sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas a uma pena de 12 anos.

O preso foi encaminhado à delegacia geral do município onde passou pelo procedimento praxe e em seguida será transferido ao presídio da capital para cumprimento de sua pena.

A Polícia Civil abre canal de denúncia por meio do disk denúncia 181 onde o denunciante terá sua identidade preservada.

Comentários