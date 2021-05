Pacientes denunciam falta de medicamentos em farmácia básica de Xapuri

Secretaria Municipal de Saúde diz que reposição de remédios está em fase de licitação

Medicamentos ministrados contra a Covid-19 e hipertensão arterial não estariam sendo disponibilizados na farmácia básica do município de Xapuri, segundo denúncia de pessoas que receberam atendimento em Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade, mas que alegam não terem tido acesso aos remédios receitados.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Wagner Menezes, a respeito dos medicamentos usados no tratamento da Covid-19, dos sete itens que estão sendo receitados atualmente estão faltando apenas dois, as vitaminas C e D. Segundo ele, para esses dois produtos houve desistência dos concorrentes no processo licitatório.

“Nós fizemos um processo de compra para esses medicamentos que estão faltando mas, segundo os fornecedores que venceram a licitação, não há como entregar os produtos pelos preços que foram cotados em razão de aumentos que ocorreram. Os demais dessa lista de sete itens nós temos em estoque”, afirmou.

Com relação aos medicamentos para hipertensão arterial, entre outros, o secretário informou que já aconteceu a licitação para a reposição do estoque no dia 23 de abril, já tendo sido homologado o resultado, elaborados os contratos e emitidas as ordens de entrega para os fornecedores.

“Há alguns fornecedores que são de Rio Branco e que já vão entregar os medicamentos comprados ainda nesta semana. Outros, que são de fora, um, por exemplo, é de Goiânia, farão as entregas a partir da próxima semana, apenas”, complementou o gestor da pasta da saúde municipal.

Sobre as medicações atualmente usadas para a Covid-19, o diretor de Atenção Básica em Saúde do município, o enfermeiro Francisco Andrade, afirmou que, por não haver tratamento precoce, o protocolo depende da conduta de cada médico, de acordo com a sintomatologia de cada paciente.

