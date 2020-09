Policiais civis coordenados pelo delegado Judson Barros Pereira, prenderam nesta quarta-feira (29), no município de Assis Brasil, um homem acusado de integrar uma facção criminosa e diversos roubos na cidade.

De acordo com as informações policiais, o elemento apontado como sendo de alta periculosidade, foi preso no Bairro Plácido de Castro na rua João José Bonfim, em cumprimento a um mandado de prisão expedido pelo juiz Alex Ferreira Iovane, que atendeu ao pedido da autoridade policial.

O elemento é acusado de roubo e porte de arma, assalto ao hospital da Cidade, o mesmo elemento levou vários tiros e escapou com vida da chacina que aconteceu no dia 1º de julho de 2018 em Assis Brasil. Ele tinha mandado de prisão em aberto no início de 2020, data em que os crimes foram registrados na cidade.

Segundo foi apurado pela Polícia, a dias o acusado voltou a aterrorizar a pacata cidade de Assis Brasil e acabou tendo seu paradeiro descoberto nesta quarta-feira, 29. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao sistema prisional ficando à disposição da Justiça Acreana.

Delegado Judson Barros Pereira, que no dia 02 de agosto apreendeu 100 quilos de pasta base de cocaína, disse que, “quero deixar bem claro que eu e minha equipe de policiais, não vamos nos intimidar com as ameaças de traficantes e faccionados. Vamos intensificar os serviços contra as organizações criminosa e traficante locais e Assis Brasil não vai ter vez para delinquente”, finalizou.

