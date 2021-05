Polícia Civil prende homem acusado de estupro em Rio Branco

Ascom/Policia Civil do Acre

A Polícia Civil por meio do Núcleo de Capturas (NECAP) prendeu na manhã desta quinta-feira, 27, no bairro Belo Jardim, F.X.L de 45 anos pelo cometimento do crime de estupro.

F.X.L. foi preso em uma residência localizada no bairro Belo Jardim onde usava onde era usado como esconderijo.

O processo contra F.X.L. corre na Vara Criminal de Senador Guiomard, origem do mandado de prisão preventiva em desfavor do mesmo que abusou sexualmente da enteada de 15 anos de idade.

Nessa madrugada de quinta-feira, 27, a equipe do NECAP logrou êxito em prender o acusado que estava foragido a três meses e usava a residência para se esconder da policia.

No momento da prisão o foragido tentou se evadir mas foi contido pelos agentes que o conduziu a Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para procedimento praxe e em seguida conduzidos a Unidade Prisional ficando à disposição da Justiça.