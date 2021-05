DNIT inicia recuperação da BR-364 enquanto governo se prepara para refazer serviço malfeito por gestões anteriores

Assessoria - Fotos: Gean Antônio Lopes

O DNIT iniciou essa semana a recuperação paliativa da BR-364, sentido Rio Branco a Cruzeiro do Sul. A superintendência anunciou a operação para todo o trecho para que não haja mais ameaça de fechamento, como no último inverno.

As obras da BR-364, assim como a BR-317, deverão ser totalmente refeitas pelo governo Bolsonaro, como está sendo feito em grandes rodovias do país. As obras realizadas nos governos passados estão todas deteriorando.

As suspeitas é que foram feitas todas a toque de caixa, como já choveu de denúncias em Brasília, por meio da operação Lava Jato, detonada pelo Supremo Tribunal Federal.