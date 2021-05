Polícia Civil e GEFRON apreendem mais de 8 kg de cocaína em Feijó

Ascom/Policia Civil do Acre

Na manhã desta sexta-feira, 21, a Policia Civil por meio da delegacia de Feijó, com apoio do Grupo Especial de Fronteiras (Gefron) conseguiu apreender 8.169kg de cocaína que estavam acondicionadas em pacotes dentro de um veiculo modelo KA, Marca Ford, de cor vermelha supostamente abandonado.

A apreensão se deu através de uma denúncia anônima onde possibilitou identificar um veículo que estava estacionado em via pública e lograr êxito na apreensão do entorpecente que estava acondicionado em partes do carro.

Uma equipe do Gefron realizou a apreensão do veiculo que, estranhamente, permanecia estacionado sem qualquer registro de ocorrência relacionado ao carro havia sido feito na delegacia.

Após uma minuciosa vistoria realizada por Agentes de Policia Civil logrando êxito em descobrir todo entorpecente escondido no carro.

De acordo com o delegado Railson Ferreira, a droga será encaminhada a perícia e os trabalhos de investigação irão continuar no sentido de descobrir a propriedade da droga e responsabilizar os infratores.