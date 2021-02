Na manhã desta terça-feira, 09, a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENARC), em trabalho conjunto com DENARC da Polícia Civil do Maranhão, apreendeu sete quilos de cocaína, em São Luís – MA.

A prisão e apreensão se deu após recebimento de informações de que alguém teria encaminhado drogas via correios, diante dos fatos, a Denarc de Rio Branco fez contato com a Denarc do Maranhão, ocasião em que investigadores daquele Estado lograram êxito na apreensão de sete quilos de cocaína.

A destinatária da droga foi presa em flagrante.

Segundo os Delegados da DENARC, as investigações seguem de forma conjunta no sentido de identificar maiores responsáveis pelo crime de tráfico de drogas.

A Polícia Civil tem intensificado as investigações em crimes dessa natureza, tendo sido muito importante a integração entre as polícias judiciárias, destacaram os Delegados da DENARC.

